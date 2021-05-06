وزير التعليم يحدد موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلاً: "إن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021".

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر جروب أولياء أمور مصر الآباء بتطبيق الواتس آب: "الطالب يصطحب التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم، ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل".

وأضاف: "الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب.

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

أما الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وفي حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي)، حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.

ويتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.