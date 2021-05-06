الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصر التعديات وبدء مشروع خط مياه جديد في حي العامرية أول بالإسكندرية

حصر التعديات بحي
حصر التعديات بحي العامرية أول

واصلت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية أول بالإسكندرية بمتابعة أعمال المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق الحي، بناءً على تعليمات محمود بريك رئيس حي العامرية أول، توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الأحياء.

وشملت الأعمال المشاركة في أعمال لجنة حصر التعديات على المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية.

كما تم متابعة استكمال القطع والتمهيد ورفع المخلفات وتحديد الأرصفة بشارع أسماء بنت أبي بكر تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في تطوير المنطقة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، ومتابعة استكمال أعمال إنشاء الأرصفة بشارع عادل المصري وتفرعاته تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في تطوير المنطقة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي

فينا تم متابعة استكمال أعمال إنشاء الأرصفة بشارع مجمع مدارس أم سلمه بقطاع عبد القادر قبلي تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن خطة الحي في رصف بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبدء تنفيذ مشروع مد خط مياه الشرب قطر ٨بوصه بطول حوالي ١.٥ كيلومتر بنجع الجربا بقطاع النهضه لزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة لأهالي المنطقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة ، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

حيث أكد الشريف أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
حصر التعديات بحي العامرية أول
الإسكندرية العامرية أول المشروعات حصر التعديات مرفق الطرق محافظة الاسكندرية

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