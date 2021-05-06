«الزراعيين» تكرم أبناء الأعضاء من حفظة القرآن الكريم

كرمت نقابة المهن الزراعية، أبناء المهندسين الزراعيين حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان وبمناسبة ليلة القدر.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الخميس، إن التكريم يأتي في إطار الدور الاجتماعي للنقابة تجاه ابنائها وأسرهم، وذلك في إطار رفع الوعي والتنشئة الإسلامية المعتدلة وفقا للمنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وأضاف «خليفة»، أن هذا الحفل يقام في نادي الزراعيين بالدقي بحضور أعضاء مجلس النقابة وأسر حفظة القرآن والمكرمين من جميع المحافظات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي خلال أعمال الحفل.

وقالت الدكتورة هدير يوسف رئيس لجنة الشباب الزراعيين بالنقابة في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات لجنة الشباب والتي يتم من خلالها البرامج التدريبية والتثقيفية ومعسكرات الشبابية.

وأوضحت أنه سوف تعقد هذا العام أول احتفالية لحفظة القران الكريم ويتم تنظيمها من خلال النقابة مشيرة إل إن هذا التكريم سيكون تقليدا سنويا تقيمه النقابة عرفانا بدور المهندسين الزراعيين وأسرهم في رفع قيم التربية الإسلامية الصحيحة.

وأشارت إلي أنه سيتم تنظيم معسكر السنوي الرابع لشباب الزراعيين في سبتمبر المقبل في مصيف النقابة في مدينة مرسى مطروح.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في وقت سابق، إن النقابة انتهت من صرف معاشات الأعضاء والورثة، وذلك بإجمالى مبالغ تقدر بـ20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة العامة أرسلت المبالغ المستحقة للأعضاء لصرفها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح خليفة، أن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 48 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.