وزير التعليم يعلق على مخاوف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قلق أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعد تنبيهات الوزير بعدم السماح بدخول الامتحان بكتاب مدرسي مدون به الملاحظات.

وقالت إحدى أولياء الأمور عبر جروب “أولياء أمور مصر الآباء”، بتطبيق الواتس اب، "ماذا يعنى عدم الكتابة على كتب المدرسة ؟، الطالب أكيد هيذاكر من الكتاب الورقي ويكتب ملاحظاته عليه، كما أن فتح الكتب المدرسية والمصادر الأخرى من التابلت أثناء الامتحان مقلق جدا، خوفا من الخروج من سيستم الامتحان عند فتح المواقع الأخرى، لهذا أغلب الدفعة وفرت الكتاب المدرسى وأكيد ذاكروا فيه والطلاب كتبوا به الملاحظات".

ورد وزير التعليم قائلآ "الكلام شديد الوضوح يا افندم، الطالب معه الكتاب + جميع المصادر الرقمية وهذا كافي جدا ويعمم على الجميع، ولذلك لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع، ولنتذكر أنه حتى العام الماضي لم يكن مسموحا بأى شئ مع الطلاب وهذه نقلة كبرى وأرجو الالتزام بما قلته حرفيا وعدم الجدل حوله".

وفي نفس السياق، تساءلت ولي أمر أخرى، عن احتمالية الخروج من سيستم الامتحان، قائلة "الدخول على المصادر الرقمية تعني احتمالية الخروج من الامتحان الأصلي وهذا حدث بالفعل من قبل"، فرد الوزير قائلا: "لن يحدث هذا يا افندم".

وأنهى الدكتور طارق وزير التعليم حديثه، "حاولت الرد على تساؤل مهم وبكل وضوح وأرجو أن نلتزم بالمسموح وإن شاء الله التوفيق للجميع" .

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في الكتاب الدوري الذي أصدرته لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، أنه بالنسبة لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

وجاء في تفاصيل الكتاب الدوري الصادر بتوقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه الحاقاً لكتابنا الدوري رقم (10) بتاريخ 25/4/2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة ابنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظراً لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة يرجى التأكيد على:

1) الالتزام بالفقرة الرابعة من الكتاب الدوري سالف الذكر (تُعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية) على أن يؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الاول والثاني الثانوي .

2) الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان شهري مارس وأبريل أو أحدهما (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية) أو أدى الامتحان ولم يحصل على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز .. ويُعقد له امتحان تكميلي ـ في المناهج المقررة لشهري مارس وابريل ـ أو ابريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدرة (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يُعقد للطالب امتحان دور ثان خلال شهر أغسطس في مناهج الفصلين الدراسيين.

3) بالنسبة لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

4) تقوم المدارس الدولية بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية، عدا طلاب الصف التاسع ( شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) وطلاب الصف الثاني عشر (شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة)سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل صف واجابتها بالمنزل .

5) تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.

6) يتولى مديري المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم اما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الادارة التعليمية.