الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اليوم الرابع والعشرين.. أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان

الدعاء
الدعاء

رمضان شهر مليء بالنفحات والعبادات والروحانيات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سواء بالذكر أو الدعاء، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك  ومن أبرزها.

 

- دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 


عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وَ أَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ».

و شهر رمضان غنيمة، ولا يأتي إلا مرة واحدة في العام، لذلك يجب على جميع المسلمين استغلاله في الدعاء، وطلب كل الأمنيات من الله سبحانه وتعالى، كما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ” رواه الترمذي وصححه الألباني.

- أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان

“يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار”.

“اللهم انصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة”.

“نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم”.

“نسألك يا ربنا العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا”.

“اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان، سبحانك يا رب”.

“لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، انك على كل شيء قدير”.
” اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر”.

” اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي”.

“اللهم إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعائي، وأن تقضي حاجاتي”.

“اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاقسم لي الخير فيها، واختم لي فيها من فضائلك”.

“اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله”.

” اللَّهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا وَحَالَ المُسْلِمِيِنَ مِنْ حَالٍ إِلَى أَحْسَنِ حَالٍ”.

“اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ”.

 

الدعاء اليوم الرابع العشرين رمضان

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