الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا وسط توتر عميق

الصين
الصين

أعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ"المخيب للآمال" وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع "طريق الحرير" الصيني.


وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي "يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي".


وقررت بكين تعليق "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي" و"جميع الأنشطة" المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.


وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين "مخيب للآمال"، مؤكدا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات.


وأضاف تيهان أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان "منتدى مهما" للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح إنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.


ويتواصل تصاعد التوتر بين البلدين منذ 2018 بسبب خلافات حول عدد متزايد من المواضيع، بدءا بتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس "5 جي" مرورا باتهامات بالتجسس، وصولا إلى ملف هونج كونج ومنشأ فيروس كورونا.


وفي هذا السياق المتوتر، أعلنت الحكومة الفدرالية الأسترالية الشهر الماضي أنها بصدد إنهاء اتفاقية وقعتها ولاية فيكتوريا (جنوب شرق أستراليا) للانضمام إلى "طرق الحرير الجديدة".


وتم إطلاق هذا المشروع في عام 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينج، ويهدف الى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية.

 

كانبرا هي عاصمة أستراليا، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 332,000 نسمة، تقع كانبرا جنوب شرق أستراليا،300 كم جنوب غرب سيدني و 650 كم شمال شرق ملبورن. 

 

و قد تمّ اختيارها عاصمة لأستراليا في 1908 وذلك نظرا لموقعها بين أكبر مدينتين (سيدني وملبورن).

أستراليا كانبيرا بكين طرق الحرير الصين

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