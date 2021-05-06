الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«هتلاقي دواك».. صيدلانية تنجح في توفير خدمة للقضاء على أزمة «النواقص»

هناء محمد
هناء محمد

على مدار عام كامل، عكفت الدكتورة هناء محمد، صيدلانية، على جهاز الحاسب الآلي الخاص بها؛لإعداد قاموس للعقارات الطبية بهدف القضاء على نواقص الأدوية بالسوق، في ظل الركود التي شهدته حركة البيع والشراء للأدوية منذ انتشار فيروس كورونا.

 وبدأت السوق السوداء تستغل السوق حاجة الناس، لكن الدكتورة هناء نجحت في إضافه القاموس إلى تطبيق هاتف دشنته وأطلقت عليه اسم "هتلاقي دواك" ضاربة المثل الرائع والفعال في دور المرأة المصرية في المجتمع.

 وتقول بنت محافظة بني سويف، لـ«الدستور»، إن فكرة التطبيق جاءتها في مايو من العام الماضي، في بداية انتشار فيروس كورونا وبدأت في تكوين فريق العمل وتم العمل على إطلاق التطبيق حتى تمكنوا من نشره على "جوجل بلاي"  في شهر أكتوبر من العام ذاته وبعد 6 أشهر من إطلاقه أنجزت خدمة جديدة وهي قاموس الأدوية.

 

وعن قاموس الأدوية تقول:"لم يكن هناك حلا لجمع وكتابته سوى أن تقوم به بنفسها وكتابته على حاسوبها وأحتوى القاموس على 17 ألف صنف حيث كانت تعمل بشكل يومي لمدة 7 ساعات عمل وكانت تنام فقط 4 ساعات يوميا وهو ما شكل مجهود كبير عليها"، مشيرة إلى أن القاموس يتميز بكونه مرتب بشكل أفضل كما ان المعلومات به محدثة ويشمل على سعر الدواء وبدائله والمادة الفعالة، كما قدمت ميزة أخرى فيه، وهي مساعدة الصيادلة في قراءة الروشتات.

 

وأضافت أن المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التطبيق هي القضاء على نواقص الأدوية والسوق السوداء والأدوية المغشوشة، كما أنه قائم علي وصل مخازن الأدوية ببعضها، وربط الصيدلية بالمخازن ،ووصل المريض بالصيدلية أو الصيدلي، ويختلف عن أي تطبيق كونه مجرد حلقة وصل بين  البائع والمشتري ولا يبيع أدوية لأن هذا الأمر غير قانوني.

 

وأشارت إلى أن التطبيق استطاع أن يحقق تقدما ملحوظا في قوائم  "جوجل بلاي" حيث انتقل في خلال 24 ساعة فقط في الترتيب من 21 إلى رقم 12 على مستوى التطبيقات الطبية واصفة إياه بأنه إنجاز عظيم نظرا لحداثته نظرا للإمكانيات المحدودة فيما يخص التعريف عن التطبيق والدعاية له، ولكن المتوقع ازدياد تحميله بعد إضافه القاموس له في اليومين الماضيين.

 

هتلاقي دواك قاموس الأدوية هناء محمد تطبيق هاتف كورونا

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

صرف رجل الأعمال أشرف السعد لانقضاء المدة فى الأحكام الصادرة ضده

10 تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبحث مع مدير «الصحة العالمية» تطورات الوضع الوبائى

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة