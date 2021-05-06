تكريم أسر شهداء وفريق عمل فيلم «الشهيد» بسينما الهناجر (صور)

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والكاتب السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ أمس الأربعاء، كوكبة من أمهات وأسر الشهداء وأيضا فريق عمل فيلم "الشهيد"، بقاعة سينما الهناجر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف والعاملين بالمسرح.

وسلم المخرج خالد جلال والكاتب محمد الباسوسى، دروع التكريم لمجموعة من أسر شهداء الجيش والشرطة، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ذكرى الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن، إلى جانب تكريم فريق عمل الفيلم التسجيلى "الشهيد" للمخرج عاطف شكري من انتاج المركز القومي للسينما التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

يتناول فيلم "الشهيد" قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، بالإضافة إلى ما جاء فى كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، والذي يروى شهادات حية حول سير وبطولات عدد من الشهداء، أبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه، على ألسنة أسر هؤلاء الأبطال من الجيش والشرطة.

قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقى الأساليب وأبسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيا وترفيهيا.



ويهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:



- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية.

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

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خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء

خالد جلال أثناء تكريم أسر الشهداء