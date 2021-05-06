الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بتحقيق مصر 6 مليارات دولار عوائد من السياحة في العام المالي الجديد

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أبرزت صحيفة "آراب نيوز"، تصريحات الحكومة المصرية وتوقعها بأن تجني البلاد 6 مليارات دولار من الدخل السياحي في 2021-2022 مع بدأ قطاع السياحة بالتعافي تدريجيًا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إنه مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي من المتوقع أن تحقق مصر 6 مليارات دولار دخلاً سياحياً في عام 2021-2022. 

وأضافت "السعيد"، خلال حديثها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة تتوقع تحقيق 6 مليارات دولار دخل قناة السويس خلال 2021-2022، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في عام الخطة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة تتوقع أيضا وصول معدل النمو الي 2.8% في العام المالي الحالي 2020-2021، ضمن الأهداف الرئيسة لخِطة التنمية لهذا العام، فيما تهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5.4%، في الإطار الزمني التالي، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم. 

وذكرت الصحيفة، أنه بحسب تصريحات "السعيد"، من المتوقع ايضا أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى خفض هذه النسبة إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار خطة عام 2021/-2022. 

وأوضحت أن الحكومة أكدت أيضا أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية  حيث بلغت 19.5 مليار دولار، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في  2021-2022. 

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن الاقتصاد المصري سوف يحقق نمو بنسبة 5.5% في 2021-2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، كما توقعت مؤسسة فيتش للتصنيفات  الائتمانية أن تحقق مصر معدل نمو بـ 6%، فيما توقعت "الإيكونوميست" نموًا بنسبة  4.1% في 2021-2022. 

يأتي هذا فيما أكد صندوق النقد الدولى، في تقريره نصف السنوى الصادر عن مكتب المدير التنفيذى لمجموعة الدول العربية بالصندوق، أن أوضاع الدين العام فى مصر ليست مقلقة، ولا تزال فى النطاق الآمن، مشيرًا إلى أن الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير البديل الأكثر نجاحًا وفاعلية في السيطرة على المشكلات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار. 

آراب نيوز لحكومة المصرية السياحة 2021-2022 معدل النمو العام الحالي قطاع السياحة

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