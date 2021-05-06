الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 6-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس الموافق 6-5-2021 شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، وأن يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من وجنوب سيناء وجنوب البلاد.


ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط بين خفيفة ومعتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:
القاهرة 38 20
الاسكندرية 31 19
وادى النطرون 35 22
طنطا 37 21
شبين الكوم 38 22
دمنهور 35 21
بلطيم 32 21
مطروح 29 19
السلوم 30 19
سيوة 40 23
بورسعيد 29 20
دمياط 30 20
الزقازيق 38 21
المنصورة 37 21
الاسماعيلية 38 21
السويس 38 22
العريش 31 20
رفح 30 20
رأس سدر 38 22
نخل 36 17
نويبع 37 26
طابا 36 23
كاترين 32 17
الطور 36 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 37 25
الفيوم 39 23
بنى سويف 39 23
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 42 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
ادفو 43 27
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 38 25
أبو رماد 37 26
حلايب 35 25
رأس حدربة 34 24

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