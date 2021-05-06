الأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية الأربعاء أنها سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 633 شخصا في الساعات ال24 الأخيرة.

وكان العدد القياسي السابق وهو 561 وفاة يومية سجل في 29 أبريل.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في هذا البلد 65865 حالة، بمعدل 1422 لكل مليون نسمة لتحتل الأرجنتين بذلك المرتبة السادسة بين بلدان أميركا اللاتينية لمعدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان (المرتبة 30 على مستوى العالم).

وسجلت 24079 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إى ثلاثة ملايين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

ومنذ منتصف أبريل، كثفت الحكومة إجراءاتها للحد من تنقلات السكان في محاولة لوقف انتشار المرض الذي يبدو أنه استقر عند متوسط نحو 25 الف إصابة يوميا.

وقالت وزارة الصحة إن نسبة الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة تبلغ 68,2 بالمئة في البلاد. لكن هذه النسبة تبلغ 75,9 بالمئة في منطقة العاصمة بوينس آيرس حيث يعيش 15 مليون نسمة.

وتلقى حوالي 7,36 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاحات التي تم إعطاؤها في الأرجنتين، بينما تلقى 1,16 مليون جرعتين.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.