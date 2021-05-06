الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخامس من مايو مقارنة مع سبع حالات قبلها بيوم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى سبع حالات من عشر حالات قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90726 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.