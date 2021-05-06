استطلاع أمريكى: مصر من الوجهات الدولية الأكثر شعبية لحجوزات 2021

كشف استطلاع أجرته جمعية منظمي الرحلات السياحية في الولايات المتحدة (USTOA)، ونقله موقع ترافل بلس الأمريكي، ان مصر من الوجهات الدولية الأكثر شعبية لحجوزات 2021.

ووفقا للاستطلاع، فقد أشار تسعة من أصل 10 أعضاء نشطين إلى أنهم يشهدون ارتفاعًا في المبيعات، بينما أشار ثمانية من كل 10 بأنهم "متحمسون" إلى "متفائلون بحذر" حول عودة ظهور الأعمال، وقال 11 في المائة فقط إنهم "غير متفائلين" ، وقال 9 في المائة إنهم "سلبيون" بشأن آفاق زيادة الأعمال السياحية بحلول نهاية العام.

وقال ثمانون في المائة من المستجيبين إنهم يشهدون زيادة في الحجوزات، وقال 43 في المائة إن شركات السياحة الأمريكية أضافت مسارات وجولات جديدة هذا العام.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن أفضل وجهات الحجز في الولايات المتحدة هذا العام هي ألاسكا، وقال الاستطلاع “أريزونا ويوتا تعادلا في المركز الثاني مع فلوريدا ووايومنغ في المركز الثالث”، كما "تم اختيار ألاسكا أيضًا كأفضل وجهة محلية يحجزها المسافرون للعام المقبل (2022) مع احتلال فلوريدا ويوتا المرتبة الثانية" ، مع احتلال هاواي المرتبة الثالثة.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوجهات الدولية الأكثر شعبية لحجوزات 2021 كانت إيطاليا، وجاء في الاستطلاع أن "أيرلندا والمملكة المتحدة تعادلا في المركز الثاني، تليهما كوستاريكا ومصر وأيسلندا والمكسيك بالمركز الثالث".

يأتي هذا فيما قالت العلامة التجارية الدولية الراسخة للسفر Aventura World إن مصر وجهة سياحية مميزة لغاية وفي مقدمة الدول التي يرغب العملاء في زيارتها.

وتابعت الشركة قائلة: يسر شركة Aventura World الرائدة في مجال السفر الجماعي أن تعلن أن رحلتها لمصر في مارس الماضي أدت إلى زيادة الطلب على السفر إلى مصر في بمعدل أكبر.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، قدمت Aventura World برنامجين جديدين للسفر الجماعي متاحين للحجز للسفر طوال عامي 2021 و2022 - يتميزان بأسعار مذهلة تبدأ من 2599 دولارًا فقط للشخص الواحد بما في ذلك الطيران.

وتابعت الشركة: بصفتنا خبراء حقيقيين في مجال السفر منذ أكثر من 45 عامًا فإننا نفخر بأن نكون من أوائل الشركات التي أعادت الرحلات لمصر، ميث الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة فضلا عن التجول في مصر واستكشاف معالمها حيث تضمن برنامج الشركة في مارس الماضي زيارة أهرامات مصر الشهيرة الأقصر ووأسوان ووادي الملوك والقاهرة ؛ ثم الانطلاق في رحلة نيلية لمدة 5 أيام.