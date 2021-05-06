«الصحة العالمية» وألمانيا تطلقان مركزًا عالميًا جديدًا للوقاية من الأوبئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية وألمانيا معا الخميس عن إنشاء مركز عالمي جديد مقره في برلين للوقاية من الأوبئة والاستخبارات الوبائية، والبيانات، والمراقبة والابتكار التحليلي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت، إن "مركز منظمة الصحة العالمية الجديد سيكون منصة عالمية للوقاية من الأوبئة، يجمع بين مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص".

وكجزء من برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، سيكون المركز بمثابة تعاون جديد بين البلدان والشركاء في جميع أنحاء العالم، ما يدفع الابتكارات إلى زيادة توافر مختلف البيانات وربطها، وتطوير أدوات ونماذج تنبؤية لتحليل المخاطر؛ ورصد تدابير مكافحة الأمراض وقبول المجتمعات المحلية والمعلومات المتداولة، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وسيدعم المركز عمل خبراء الصحة العامة وصانعي السياسات في جميع البلدان برؤية ثاقبة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سريعة لمنع حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة والاستجابة لها مستقبلا.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الابتكار من أجل تعزيز القدرات الحالية على التنبؤ والإنذار المبكر في منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "أحد الدروس المستفادة من كوفيد-19 هو أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في تحليل البيانات لمساعدة القادة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة العامة".

وذكر أن "هذا يتطلب تسخير إمكانات التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والجمع بين مصادر البيانات المتنوعة، والتعاون عبر تخصصات متعددة. ومن المتوقع أن يؤدي وجود بيانات أفضل وتحليلات أفضل إلى اتخاذ قرارات أفضل".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.