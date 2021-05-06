إيران تؤسس قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ قرب «حاجي آباد»

كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، عن مجموعة من الصور الحديثة التي التقطتها الأقمار الصناعية، عن تطوير ما يشتبه بأنه قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ بالقرب من منطقة "حاجي آباد" في إيران.

واعتبر المعهد أنه ونظرًا للمخاطر التي تترتب على قدرة إيران الصاروخية، فمن المرجح أن تستمر هذه المنشآت الجديدة في جذب انتباه أجهزة الاستخبارات الدولية.

وأضاف المعهد، أنه رغم أن إيران كشفت في السنوات الأخيرة عن عدة مجمعات مخصصة للصواريخ تم إنشاؤها تحت الأرض، إلا أنها لم تعلن عن منشأة "حاجي آباد" حتى الآن، و"في حين أن منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية قابلة للنقل، إلا أن تنشر طهران أيضاً بعضها في مواقع إطلاق ثابتة".

ووفقا للمعهد فانه بين عامي 2017 و2019، تم تعديل منشأة تحت الأرض بالقرب من "حاجي آباد" عبر بناء هياكل دائرية كبيرة مجوفة يُفترض أنه يمكن الوصول إليها عبر أنفاق تحت الأرض، حيث تتكون هذه الهياكل من مجموعتين، أربعة منها أنشئت تحت مستوى الأرض و3 أخرى تم تمويهها ضمن تضاريس المنطقة، وتتميز كل من هذه الهياكل الدائرية بمساحات داخلية يبلغ قطرها حوالي 20 متراً، بينما بعضها لا تقل سماكة جدرانه الخارجية عن 5 أمتار.

ولفت إلى أنه إذا كانت هذه بالفعل عبارة عن منشآت لإطلاق صواريخ باليستية، فمن المحتمل أن تكون هذه الصواريخ تعمل بالوقود الصلب، كما أنه من المحتمل أن تكون منشأة "حاجي آباد" تضم نوعًا مختلفًا من عائلة صواريخ "فاتح" التي تعمل إيران على تطويرها.

جدير بالذكر أنه تم التقاط صور في وقت سابقة لمجمع بارشين النووي في إيران، تشير إلى وجود 4 مبان جديدة، ونشر معهد "إنتل لاب" للأبحاث، الصورة، مشيراً الي أن المباني الجديدة في موقع بارشين محاطة بتلال مضادة للانفجار قيد الإنشاء.