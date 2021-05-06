مصرع طفل سقط من الطابق الثالث عقب وصوله المستشفى بسوهاج

لقي طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، مصرعه عقب وصوله المستشفى مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروة الرأس، إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثالث أثناء لهوه بمنزله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفي طيبة رويال الخاصة بسوهاج بوصول الطفل مازن ا ن ح، 4 سنوات، ويقيم بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز، مصابًا بـ"اشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروه الرأس"، وتوفى عقب وصوله إدعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته أماني ق م ع، 34 سنة، ربة منزل، أقرت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري، حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، وللتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي ومنع تداول الشيش وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.