إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل بسوزوكى بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى سوزوكي نتج عنه إصابة قائد السيارة الثانية وعامل كان برفقته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولا / دائرة المركز.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين انه أثناء سير السيارة "نقل" قيادة "علاء . ج . ع" 41 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة سوزوكي قيادة "علاء . ر . ا" 21 سنة سائق – ويقيم بناحية دائرة مركز دار السلام.

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من:- قائد السيارة الثانية ومرافقه "العارف . ع . م . ح" 37 سنة عامل – ويقيم دائرة مركز دار السلام ومصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم.

تم التحفظ على السيارتين وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق متصل تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة السوهاجية بناحية مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بغرق طفل بترعة السوهاجية دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وفريق من نجدة المسطحات المائية وتبين غرق أحمد ع. ج 13 عاما، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.