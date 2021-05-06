شركة دولية متخصصة فى السفر: مصر وجهة سياحية ممتازة

قالت العلامة التجارية الدولية الراسخة للسفر Aventura World إن مصر وجهة سياحية مميزة لغاية وفي مقدمة الدول التي يرغب العملاء في الزيارة إليها.

وتابعت الشركة قائلة: يسر شركة Aventura World الرائدة في مجال السفر الجماعي أن تعلن أن رحلتها لمصر في مارس الماضي أدت إلى زيادة الطلب على السفر إلى مصر في بمعدل أكبر.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، قدمت Aventura World برنامجين جديدين للسفر الجماعي متاحين للحجز للسفر طوال عامي 2021 و2022 - يتميزان بأسعار مذهلة تبدأ من 2599 دولارًا فقط للشخص الواحد بما في ذلك الطيران.

وتابعت الشركة: بصفتنا خبراء حقيقيين في مجال السفر منذ أكثر من 45 عامًا فاننا نفخر بأن نكون من أوائل الشركات التي أعادت الرحلات لمصر، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة فضلا عن التجول في مصر واستكشاف معالمها، حيث تضمن برنامج الشركة في مارس الماضي زيارة أهرامات مصر الشهيرة والأقصر ووأسوان ووادي الملوك والقاهرة؛ ثم الانطلاق في رحلة نيلية لمدة 5 أيام.

فيما قال المسافر سيندي إيديما: "يا لها من تجربة رائعة! كان كل شيء منظمًا وسارًا بسلاسة بالغة، كما تقوم صناعة السياحة المصرية بعمل رائع في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من الذهاب وأنا أوصي بمصر كوجهة سفر لأصدقائي وزملائي وجيراني"، وأضاف موجها حديثه لشركة السفر: "شكرًا جزيلاً على إتاحة الفرصة لزيارة هذا البلد الرائع".

وقال إيان سكوت، رئيس Aventura World:"نحن سعداء بالتعليقات الممتازة التي نستمر في تلقيها من مجموعة المسافرين الجدد إلى مصر - بدءًا من الثناء على خط سير الرحلة المخطط جيدًا، وحتى بروتوكولات السلامة.. كان كرم المصريين كبير للغاية حيث رحبوا بحماس بالمسافرين في كل منعطف".

كما قدمت الشركة عرضا لمسارات الرحلة الجديدة لمصر في برنامج Aventura World's Classic Egypt لمدة 8 أيام أو رحلة مصر على أرض الفراعنة لمدة 10 أيام، حيث يسافر الضيوف إلى مصر الساحرة - وسيختبر المسافرون القصص الرائعة للعالم القديم أثناء قيامهم بجولة في مساجد العصور الوسطى في القاهرة، وأهرامات الجيزة العملاقة، ومعابد الكرنك والأقصر الفخمة، وكنوز مقبرة توت عنخ آمون، ووادي الملوك وبصحبة مرشد متخصص في المصريات، كما سيبحر المسافرون في نهر النيل العظيم على متن سفينة من الدرجة الأولى.

وتابع سكوت: "على مدار العام الماضي، قام العديد من محبي السفر بزيارة مصر افتراضيا طوال فترة الحجر الصحي، كما شاهدوا الأفلام الوثائقية الرائعة، فضلا عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت و 40 تمثالًا مذهّبًا يُعتقد أنها دفنت منذ حوالي 2500 عام.