الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القصبى: مستشفى 900 900 الجديد بالمحلة يدعم القطاع الصحى ويخدم الدلتا

القصبي
القصبي

أشاد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برسالة جامعة طنطا التنويرية ودورها الرائد فى خدمة المجتمع بكل ما تمتلكه من منشآت تعليمية وكوادر مهنية على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا، وذلك بمناسبة تدشين مؤسسة ‏أصدقاء جامعة طنطا لمشروع إنشاء مستشفى 900 900 أول مستشفى جامعى بالمحلة الكبرى، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، ‏وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد القصبي، أن هذا المشروع سيحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الغربية وكل المحافظات المجاورة، كما يعد إضافة جديدة وكبرى لقطاع المستشفيات الجامعية بطنطا والتي تضم نخبة متميزة من الأطباء في كافة التخصصات.

وشارك في حفل تدشين إنشاء المستشفى نواب رئيس الجامعة، ‏الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة،  ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديرو المستشفيات الجامعية، والاعلامى ‏أحمد المسلماني ممثل مجلس أمناء المؤسسة، ‏ومصطفى زمزم عضو مجلس الأمناء، والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال‏ الأعمال بالمحافظة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

 

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