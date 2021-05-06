الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 41 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

غلق وتشميع منشأة
غلق وتشميع منشأة

أعلنت محافظ الغربية، غلق 36 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

 

وناشد محافظ الغربية،أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
 

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات، مشددًا على تطبيق قرارات الدولة التي وصفها بأنها تقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.

 

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (١٧) سوقا، وعدد (٤) أفراح ومآتم، وغلق وتشميع عدد (٩) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (٩٠٧٣) محضرا للأفراد وعدد (٦٢٢) محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (١٦٩٤) سوق، عدد (٥٨٤) فرح ومأتم وتشميع وغلق (١١٧٩) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

 

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.

 

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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