المسلمانى: المستشفى الجديد بمدينة المحلة نقلة كبيرة بالمنظومة الطبية

‏قال الاعلامى الكبير أحمد المسلماني إن العمل على تطوير المنظومة الطبية المصرية ‏هو أمر يتجاوز مفهوم السياسات العامة ‏إلى مفهوم الأمن القومي.

وأضاف "المسلمانى"، في كلمته التي ألقاها ممثلًا عن مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا، ‏خلال حفل تدشين مستشفى 900 900 بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا، أن إنشاء المستشفى 900 900 ‏في مدينة المحلة الكبري وسط مجتمع صناعي وزراعي له دور كبير ‏في دعم الاقتصاد والتنمية.

‏وأشار المسلماني، إلى أن محافظة الغربية تأتي في محافظات الجمهورية الأكثر تبرعا للأعمال الخيرية، لافتًا إلى أن المنظومة الطبية في إقليم الدلتا سوف تشهد نقلة كبيرة ‏في السنوات القادمة.

ووجه "المسلمانى" التحية لكل أبناء الغربية فى هذا اللقاء التأسيسي المهم، الذى شارك فيه بالحضور عائلات الزعماء من أبناء الغربية الزعيم مصطفى كامل، وسعد زغلول، ومصطفى النحاس، والفريق سعد الدين الشاذلي، والدكتوره سميرة موسى، موجها التحية لنجوم‏ الرياضة في الغربية وعلى رأسهم أسرة الكابتن محمد صلاح.

‏وأكد أن مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا سيبذل أقصى طاقاته ‏للمضي قدمًا في هذا المشروع، ‏موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس الأمناء، وهم ‏المستشار أحمد سعد الدين ‏وكيل أول مجلس النواب، والوزير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق ، ‏والمهندس محمود الشاذلي عضو مجلس النواب، ‏فضلًا عن أساتذة جامعة طنطا الأجلاء الذين أعطوا المجلس القوة والحكمة ‏وفي مقدمتهم الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق.

وفي ختام كلمته، تمنى الكاتب أحمد المسلمانى لمستشفى 900 900 كل التوفيق، موجهًا الشكر لكل الساعين إلى الخير والسلامة.

وكانت جامعة طنطا، قد أطلقت ‏حفل إطلاق مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا "مستشفى 900900 " بحضور ‏نواب رئيس الجامعة، ‏‏ورؤساء الجامعة السابقين ،وعمداء الكليات ومديرى المستشفيات الجامعية، والإعلامى ‏أحمد المسلماني ممثل مجلس أمناء المؤسسة، ‏ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو المؤسسة، والدكتور عبد الهادي القصبي، والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال‏ الأعمال بالمحافظة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.