إجابة سؤال الحلقة 23 من برنامج «مهيب ورزان».. ما هي عاصمة الإمارات؟

ما هي عاصمة الإمارات؟.. كان سؤال الحلقة الثالثة والعشرون من مسابقة مهيب ورزان فى رمضان، حيث تصدر سؤال الحلقة محركات البحث الإجتماعى بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

حقق البرنامج نجاحاً هائلاً، حيث يتهافت المشاهدون على الاشتراك في حل سؤال البرنامج، للفوز بجائزة البرنامج يوميًا الـ 100 ألف جنيه .

فى السطور التالية تقدم "الدستور" إجابة سؤال الحلقة 23 مع بعض المعلومات عن عاصمة الإمارات الدولة التي أصبحت من أكثر الدول تأثيرًا على المنطقة العربية.

ماهى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة؟

أبوظبي هي عاصمة دولة الإمارات، وتعد أكبر إمارة من الإمارات السبع، حيث تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مقصدًا سياحيًا للكثيرين.

كما أن إمارة أبوظبي، من المدن التى تمتلك خط ساحلي، حيث يمتد من إمارة دبي شمالا حتى دولة قطر غربا، الأمر الذى يجعلها من المقاصد السياحية للكثير من سياح العالم.

يحد إمارة أبو ظبي، كلا من المملكة العربية السعودية من جهتي الجنوب والغرب، وسلطنة عُمان من ناحية الشرق، والخليج العربي، ودبي من جهة الشمال الشرقي.

"أبرز الأماكن السياحية فى أبوظبى "

تكتظ إمارة أبوظبي بالكثير من الأماكن السياحية التى جعلتها خيارًا رائعًا لقضاء العطلات، من خلال التسوق والاستمتاع بالحيوانات والشواطئ الرملية والسياحة الدينية أيضًا.

أماكن التسوق:

ابو ظبى

تعد سياحة أبوظبي للتسوق من أهم أنواع السياحة في أبوظبي.

وتضم مدينة أبوظبي العديد من المولات الراقية والضخمة، والتي توفر كافة المستلزمات.

جامع الشيخ زايد الكبير:

جامع الشيخ زايد

يعتبر مسجد الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مساجد العالم ، ومن أهم معالم أبوظبي، حيث يتسع لحوالي 40 ألف مُصلّي، ويميز هذا المسجد التصميم الفريد والفاخر، وتزيينه بالذهب.

حديقة حيوانات أبوظبى:

حديقة الحيوانات

تعد حديقة حيوانات الإمارات من أفضل الأماكن السياحية في أبوظبي فهي تضم أنواع كثيرة من الحيوانات المختلفة، حيث تحتوي الحديقة على حوالي 1700 حيوان بري جُلبت من مختلف أنحاء العالم ومنها ماهو نادر كالنمور البيضاء والدب السيبيري العملاق.

شاطئ ياس:

شاطئ ياس

يعتبر شاطئ ياس، من أفضل الأماكن السياحية في أبوظبي حيث يأتي إليه الزوار للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة مياه البحر الفيروزية.

ويوفر الشاطئ العديد من الخدمات من أماكن جلوس ومطاعم متنوعة كما يمكن القيام بعدة نشاطات من ضمنها السباحة.