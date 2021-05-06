الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يطعن زميله بسبب خلافات مالية في طما بسوهاج

طعن
طعن

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، عامل مصابا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرىـ إثر تعدى آخر عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا من المستشفى المركزي بوصول "محمود. م. س. ح" 21 سنة عامل، يقيم بندر طما مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "سكينة.أ .ع.م" 65 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، اتهمت "طه. ا. ا. ع" 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على نجلها المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 وفي سياق أخر، قتل 4 أشخاص وأصيب 2 آخرين في مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، واستخدمت الأسلحة النارية في المشاجرة التي نشبت بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم، وتم نقل الجثث لمستشفى دار السلام المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تعيين الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص مصرع كلا من محمد بركات، 30 عاما، وحسين محمد حسن 80 عاما والراوي عبداللطيف 70 عاما والطفل رائد على السيد 6 سنوات وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

كما أصيب كل من نوال عبداللطيف 50 عاما برش خرطوش، وصابر فهمى 24 عاما، بطلق ناري بالزراع الأيمن وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات الي المنطقة وتمت السيطرة علي الطرفين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم.

اسيوط ضباط سوهاج تحقيق أمن

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