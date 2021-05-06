«مودرنا» تبتكر جرعة مُعززة من لقاح كورونا لمواجهة تحولات الفيروس

أعلنت شركة "مودرنا" البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، عن ابتكارها جرعة مُعززة جديدة من لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل، مشيرة إلى أن هذه الجرعة أثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا الأصلي وتحولاته التي رُصدت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وذكرت الشركة في بيان، نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن بيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية أظهرت أن جرعة مقدارها 50 ملليجرام من لقاح مودرنا رفعت من نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الدم.

وأشارت الشركة إلى أن الجرعة المُعززة التي استهدفت بشكل خاص سلالة كورونا القادمة من جنوب أفريقيا أثبتت فعالية أكثر من جرعة اللقاح الأصلي، لافتة إلى أنها تجري تجارب حاليا على لقاح متعدد تنقسم مكوناته بالنصف بين الخليط الأصلي والخليط الذي يستهدف بشكل خاص سلالة كورونا الجنوب أفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل: "نحن متفائلون بالبيانات الجديدة التي تعزز ثقتنا في استراتيجية الجرعة المُعززة التي ينبغي أن تحمي الناس ضد التحولات الجديدة لفيروس كوفيد-19".



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

