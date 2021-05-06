الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام الكويتى يؤكد عمق العلاقات مع السعودية على كافة المستوات

عبدالرحمن المطیري
عبدالرحمن المطیري

 أكد وزیر الإعلام والثقافة ووزیر الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطیري، عمق العلاقات الكویتیة السعودیة التاریخیة، والتي تشھد ازدھارا على كافة المستويات الرسمية والشعبية، برعاية كریمة من قيادتي البلدين.

وقال المطیري، في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، مساء الأربعاء، عقب لقائه وزیر التجارة ووزیر الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي في مكة المكرمة، "إن ما یمیز علاقات البلدين الشقیقین الثنائية، هي تطابق المواقف تجاه القضايا في المنطقة والعالم، وذلك بفضل التنسيق الدائم بین البلدين، عبر كافة القنوات الرسمية والشعبية".

وأشاد بحرص القيادة السعودية على العنابة بالحرمين الشریفین وتھیئة كافة السبل للزوار من خلال المشاریع العملاقة التي سهلت على الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم بكل سهولة ویسر، مثنیا على تسھیل السلطات السعودیة إجراءات العمرة لكافة المعتمرین بالرغم من ظروف جائحة كورونا.

وكان الوزیر عبدالرحمن المطیري، قد وصل الأربعاء، إلى مدینة جدة على رأس وفد إعلامي كویتي، متوجها إلى مكة المكرمة، تلبية لدعوة وزیر الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي.

وعلى صعيد آخر،  قال أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "إن الكویت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان أن یزعزع أمنھا واستقرارھا، من خلال نشر دعوات مغرضة ھدفھا المس بوحدتنا الوطنیة، التي ھي المصدر والسبیل الذي اتخذه الأجداد والآباء، وسطروا به أروع التضحیات للحفاظ على ھذا الكیان الغالي". 

وأكد أمير الكويت - خلال كلمته بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأربعاء - أن التعاون بین سلطات ومؤسسات الدولة ھو الأساس لأي عمل وطني ناجح، تحقیقا للتطلعات التنمویة التي ینشدھا أبناء الشعب الأوفیاء، مبتعدین عن أجواء الاحتقان والتوتر، ملتزمین بالحوار الھادئ دون تجریح أو اتھام لتفویت الفرصة على المتربصین للنیل من الثوابت الوطنیة، وأن الجميع مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة لمعرفة الحقیقة كاملة.

 

الكويت كورونا جائحة كورونا مكة العلاقات الكویتیة السعودیة الإعلام الكويتي

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