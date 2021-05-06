«الرئاسى الليبى»: علينا توجيه أنظارنا إلى 24 ديسمبر لتأسيس الدولة

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ضرورة أن يوجه الليبيون أنظارهم إلى يوم 24 ديسمبر، موعد تأسيس الدولة والنظام المستقر.

وقال الكوني، في مؤتمر صحفي بطرابلس، أوردته وكالة الأنباء الليبية، "كفانا حروبا لم نحقق خلالها أي نصر، هزمنا جميعا، وفقدنا مؤسسات كانت قادرة على بناء الدولة، وأهلنا في الجنوب هم من دفع الثمن غاليا، جراء الصراعات والحروب التي شهدتها بلادنا، شملت كل مناحي الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وأوضح أن الأزمات شملت كل مناطق الجنوب دون استثناء، وأن زياراته سواء للشرق أو الغرب جاءت بهدف الدعوة إلى الوصول إلى الحل السياسي للأزمة، باعتبار أن كل ما يحدث الآن هو بسبب الخلاف السياسي.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الايطالية لويجي دي مايو، إن بلاده طالبت، في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التعاون والدعم بشأن استقرار ليبيا بشكل عام ولكن بشكل خاص لخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي، الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية.

وأضاف الوزير في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، الأربعاء، بعد ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية في لندن، أنه خلال الأشهر المقبلة ستبدأ الشركات الإيطالية في بناء الطريق السريع ، الذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية وفي بناء مطار طرابلس الدولي كما بدأنا مسارا لإعادة إعمار مطار بنغازي”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي لموضوع الهجرة هو موضوع الأمن الأساسي بالنسبة لإيطاليا ،و قد تلقينا خلال اجتماعات المجموعة ضمانات بالتعاون حول تدفقات الهجرة المنطلقة من ليبيا ،والذي سيسمح لنا بإدارة ظاهرة تاريخية مع حلفائنا الرئيسيين.