الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يصل أوكرانيا لدعمها فى مواجهة روسيا

بلينكن
بلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس، إلى أوكرانيا لتقديم الدعم لكييف في مواجهتها مع موسكو في ظل التوتر المخيم منذ أسابيع عدة، ولمطالبة هذا البلد ببذل جهود على صعيد مكافحة الفساد.

و«بلينكن» أول مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس جو بايدن يزور أوكرانيا، حيث يلتقي الخميس الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، وكذلك ناشطين ضد الفساد ومن أجل الإصلاح.

وقال مستشاره لشؤون أوروبا فيليب ريكر، الجمعة، إن زيارة «بلينكن» تهدف إلى «التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه عدوان روسيا».

ورأى السفير الأوكراني السابق كوستيانتين ياليسييف، مؤسس مركز «نيو سولوشنز» للدراسات، أن الزيارة مؤشر دعم قوي جدًا لأوكرانيا.

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على تصعيد جديد في التوتر السائد بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول سلطة مؤيدة للغرب إلى الحكم في كييف وضم موسكو القرم في 2014.

ونشرت روسيا على مدى أسابيع في أبريل عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا الشمالية والشرقية وفي القرم، معلنة رسميًا إجراء «تدريبات عسكرية»، ما أثار مخاوف في كييف والغرب من احتمال اجتياح روسي.

وترافق حشد القوات الروسية مع تصعيد في أعمال العنف في شرق أوكرانيا، حيث تواجه كييف منذ 2014 انفصاليين موالين لروسيا مدعومين من موسكو.

وبعد تصعيد كلامي وتهديدات، أعلنت موسكو أخيرًا في 23 أبريل سحب قواتها، ما أثار ارتياحًا رغم تأكيد أوكرانيا والولايات المتحدة والحلف الأطلسي الذي تطمح كييف للانضمام إليه، على لزوم «اليقظة».

بلينكن روسيا أوكرانيا

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