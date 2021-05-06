وزير التعليم يمنع كتابة الملاحظات فى الكتاب أثناء دخول امتحان الشهادة الثانوية

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات أولياء الأمور بشأن اصطحاب كتاب المدرسة خلال امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال الوزير في تصريح له عبر جروب "وآتس آب" الخاص لأولياء الأمور والمعلمين: "الطالب معه الكتاب + جميع المصادر الرقمية وهذا كافي جدًا "ويعمم على الجميع".

وأضاف الوزير: "ولذلك لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه "حتى يستوي الجميع" .

واستكمل: "ولنتذكر أنه حتى العام الماضي لم يكن مسموحا بأي شئ مع الطلاب وهذه نقلة كبرى وأرجو الالتزام بما قلته حرفيا وعدم الجدل حوله".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لطلاب شهادة الثانوية العامة حيث ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.



وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب:

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.



ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.



يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.