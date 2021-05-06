نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بمركز تلقى لقاح كورونا بالخارجة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، منظومة العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمركز الطبي بالخارجة؛ استجابة لشكوى بعض المواطنين من منظومة العمل بمراكز تلقي اللقاح وعدم وجود أماكن انتظار مجهزة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ببحث وحل الشكوى الواردة، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت "مجدي" أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصل عددها إلى ٤ مراكز بعد إضافة المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة لمنظومة تطعيم المواطنين.

ووجهت بزيادة أعداد المقاعد ووسائل التهوية اللازمة بأماكن انتظار المواطنين وزيادة أعداد مقدمي الخدمة لتقليل مدة الانتظار، وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال عملية التطعيم للحد من انتشار الفيروس.

كما أكدت على التنسيق للبدء في دفع فرق متنقلة من المتطوعين للتسجيل للمواطنين بالقرى والمناطق النائية وتوفير اللقاح بأقرب مواقع تتوافر بها شروط التخزين الجيد للقاح، للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم من مشقة الانتقال إلى مراكز تلقي اللقاح بالمدن.

وتهيب نائب المحافظ بجميع المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس والوقاية من الأعراض الشديدة للإصابة ومراعاة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا العليا المشكلة بقرار اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد ، قد أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع عدد الحالات لتسجل المحافظة 45 حالة إيجابية، وتعافى 38 مواطنًا بالعزل على مدار 7 أيام من إجمالي 764حالة إيجابية، بينهم 442 شفاء من الفيروس، ووفاة حالة جديدة لمواطن بمركز ومدينة الداخلة ليصل بذلك إجمالي أعداد الوفيات إلى 55 حالة، خلال 17 أسبوعا على مستوى 5 مراكز إدارية بالمحافظة، وسط مناشدات مستمرة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة والحد من التجمعات في ظل تزايد أعداد الإصابات وتقليل التواجد خارج المنازل أو السفر إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى تحرير 26 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية بمراكز المحافظة بموجب الضبطية القضائية لرؤساء المراكز.