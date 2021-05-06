وزير التعليم يكشف آليات دخول امتحان الشهادة الثانوية بكتاب المدرسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن بعد عيد الفطر المبارك بعدة أيام ضوابط امتحانات الثانوية العامة.

وقال "شوقي"، في تصريحات عبر جروب الواتس آب: "الطالب يصطحب التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل".

وأضاف: "الطلاب الذين لا يملكون تابلت، مثل المنازل والإعادة، يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل".

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة يستهدف كل طلاب الثانوية الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

كما تعلن الوزارة عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠-٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

أما فيما يخص الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤالًا اختيارًا من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وفي حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.

كما يتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.