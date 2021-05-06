ميسرة صلاح الدين: «فتاة السر» قضية شغلت الرأى العالم العالمى

انتهى الكاتب والمترجم والشاعر السكندري٬ ميسرة صلاح الدين٬ من ترجمته الأحدث لرواية "Hidden Girl" أو "فتاة السر.. مذكرات شيماء هال" قصة حقيقية عن فتاة قيدتها أغلال العبودية٬ والمزمع أن تصدر قريبا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع.

وعن ترجمته الأحدث "فتاة السر"٬ والتي تترجم لأول مرة إلى اللغة العربية٬ قال الكاتب ميسرة صلاح الدين في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "فتاة السر" مذكرات فتاة قاست من قيود العبودية٬ وقد شغلت قضية شيماء هال الرأي العام العالمي، عندما تم تحريرها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبضة خاطفيها الذين استعبدوها في منزلهم لعدة لسنوات، حيث كانت تعمل كخادمة منذ كانت في الثامنة من عمرها.

وأضاف ميسرة صلاح الدين: حين تخلت عنها أسرتها المصرية الفقيرة ووالدها الذي كان يعمل في مجال البناء، في مقابل مادي لصالح عائلة ثرية. وظلت شيماء في تلك المعاناة والخدمة الشاقة حتي عام 2002 ،حين أبلغ شخص مجهول السلطات الأمريكية ورجال الجوازات والجمارك بوجود فتاة تقاسي من وضع إجتماعي مريب، ولا تتلقى التعليم في منزل جيرانه، فداهمت الشرطة المنزل وحررت الفتاة، كما القت القبض على الزوجين وحكم عليهم بالسجن وبتعويض مالي كبير.

وأردف ميسرة صلاح الدين: استقرت شيماء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى حصلت على الجنسية في عام 2009 وكذلك حصلت على وظيفة إلى جانب عملها في مجال التوعية العامة ومافيا الاتجار بالبشر.

واختتم ميسرة صلاح الدين: من المقرر صدور النسخة العربية لرواية "فتاة السر" – مذكرات شيماء هال- مواكبًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في دورته الــ 52 والمقرر أن تنطلق في شهر يونيو القادم٬ للسنة الثالثة علي التوالي في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

والشاعر والكاتب والمترجم ميسرة صلاح الدين، الذي صدرت له مؤخرا العديد من الترجمات اللافتة أبرزها رسائل الكاتب النمساوي ستيفان زفايج، ورواية شوجي بين للكاتب الأسكتلندي دوجلاس ستيوارت التى حصلت علي جائزة البوكر الإنجليزية في 2020.

يشار إلي أن ميسرة صلاح الدين سبق وصدرت له الأعمال الأدبية والمسرحيات الشعرية من بينها: جراج الأوبرا٬ ترام الرمل٬ بنادورا. ودواوين: حرب الردة٬ الأسد الحلو٬ أرقام سرية٬ شباك خجل٬ أنا قلبى فارس. وله ترجمات منها: مائة عام على وعد بلفور٬ الناقوس الزجاجي٬ العودة٬ الجبل العميق٬ وغيرها.