«نفسي في حد زى بدر بيه».. سيد رجب يتصدر تويتر بشخصيته في «لعبة نيوتن»

أثار مسلسل لعبة نيوتن الجدل منذ عرض أولى حلقاته وحتى وصوله إلى الحلقات الأخيرة، وناقش عدد من القضايا منها الطلاق الشفهي و الغيابي، ولكن الشخصية التي لاقت إعجابا من الجميع هى "بدر" والذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، فظهرت شخصيته غير واضحة بين الطيبة والشر، يعرف كل شاردة وواردة، وتصدر تريند تويتر.



وغرد عمر قائلا:"‏نفسي الاقي شخص زي بدر بيه في حياتي، هيبقى صديقي المفضل بجد ".

https://twitter.com/omar_maleh/status/1390088405099417603?s=19

فيما قالت شيماء:" ‏انا زهقت من هنا و مؤنس و حازم، و الهيصة دي كلها والله و لو مكان بدر بيه اقوم ادور فيهم الضرب".

https://twitter.com/shaimaa89/status/1390024863381925892?s=19

- شخصية مرعبة



أما منار إبراهيم فقد علقت قائلة :"‏شخصية سيد رجب مرعبة أوي، الهدوء اللي هو فيه ده محسسني إنه ماسك عليا حاجة وانا بجد معملتش حاجة يا بدر بيه ".

https://twitter.com/Manar_ibrahiim/status/1389934246303838215?s=19



وعلق أسامة :"‏أعتقد لو حصل زلزال هييجي عند بدر بيه، و يهدى و يروق و يرجع مكانه تاني ".

https://twitter.com/osamasalama500/status/1389656430358171655?s=19

فين حين غردت سارة قائلة :" ‏بدر بيه هو شخصيتي المفضلة خلاص، لا فارق معاه امينة ولا مؤنس ولا لحيته وراجل في منتهى اللطافة والله".

https://twitter.com/WildHoneyPie_/status/1389306195425566728?s=19

- أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"



تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

- أبطال المسلسل

و مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكتابة مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن