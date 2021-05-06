عاطف شكرى: تشرفت بتقديم عمل فنى يرصد حياة الشهداء فى فيلم «الشهيد»

عبر المخرج عاطف شكري عن سعادته بتقديم فيلم "الشهيد" والذي يتناول قصص ثلاثة شهداء من خلال عرض وثائقي لكواليس حياتهم الانسانية واللحظات الأخيرة التي تسبق استشهاد أبناءهم، وذلك ضمن أحداث العمل الذي عرض بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وأكد عاطف شكري في تصريح لـ"لدستور"، أنه سعيد بالتجربة والتي اظهرت حجم التضحيات التي يقدمها أبناء مصر طوال الوقت من أجل إثبات حبهم للوطن، وهو ما نحاول أن يراه الجمهور الذي لم يعايش هذه اللحظات الصعبة في حياة أمهات الشهداء وتفاصيل حياتهم الإنسانية.

وقال "شكري"، إن العمل تم تقديمه بالتعاون مع الكاتب محمد نبيل الذي وضع الأسس المهمة لقصص الشهداء بكل تفاصيلها، مؤكدًا على أن العمل سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على الشاشات وعبر الإنترنت ليصل محتواه لكل الناس.

وتابع: "أنا بحسد نفسي على تقديم هذا العمل الذي اعتبره من أهم المحطات الفنية التي قدمتها، لما فيه من تفاصيل هامة، وسأكرر التجربة في أكثر من عمل فنية خلال الفترة المقبلة، جاري العمل عليهم لإخراجهم للجمهور، ليعلما قصص الشهداء الذين رفعوا لواء مصر عاليًا بأجسادهم فداءًا للأرض".

الفيلم من إخراج عاطف شكري ومن تأليف محمد نبيل، وهو عمل وثائقي تم صناعته لإعلام الجمهور جميعًا بحجم تضحيات أسر الشهداء من أجل أن تحيا مصر حياة كريمة.

وتناول الفيلم قصص حقيقية لأهالي الشهداء وقصص ذويهم وكيف كانت قصصهم الإنسانية وكيف كرمتهم الدولة بعد دفاعهم عن مصر وأرضها خاصة في سيناء.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض» للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية 18 شهيدا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد الإرهاب والتطرف، وهو ما سيتم الافصاح عن تفاصيلهم قريبًا حيث سيتم تحويلهم إلى أكثر من عمل فني وثائقي قريبًا.

يُعد "الشهيد" محاولة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره، كما يقوم بالاقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد.