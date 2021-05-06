أول تعليق من وزير التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله عبر جروبات "واتسآب"، عن تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد دخول اللجان فورًا.

قال الوزير عبر جروب "أولياء أمور مصر الأباء" على تطبيق "واتسآب": "كل هذا كلام فارغ، وسوف نرى إن شاء الله كيف يتم تأمين الامتحانات، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص".



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري الذي أصدرته لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، أنه بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

وننشر تفاصيل الكتاب الدوري الصادر بتوقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي نص على أنه إلحاقاً لكتابنا الدوري رقم (10) بتاريخ 25/4/2021، بشأن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبناؤنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات، ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة يرجى التأكيد على الأتي:

1- الالتزام بالفقرة الرابعة من الكتاب الدوري سالف الذكر( تُعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية) على أن يؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

2- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان شهري مارس وأبريل أو أحدهما (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، أو تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية)، أو أدى الامتحان ولم يحصل على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز، ويُعقد له امتحان تكميلي ـ في المناهج المقررة لشهري مارس وابريل ـ أو ابريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدرة (ساعة)، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، وفى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يُعقد للطالب امتحان دور ثان خلال شهر أغسطس في مناهج الفصلين الدراسيين.

3- بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.

4- تقوم المدارس الدولية بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمة، عدا طلاب الصف التاسع ( شهادة تمام الدراسة للتعليم الأساسي) وطلاب الصف الثاني عشر (شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة) سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل صف وإجابتها بالمنزل.

5- تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.

6- يتولى مديري المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم إما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.