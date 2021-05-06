الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عراك دائم بـ«البيضاء».. ما سبب اشتباكات «القاعدة» و«داعش» في ليبيا؟

اشتباكات القاعدة
اشتباكات القاعدة وداعش

وثقت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار2" مشاهد توضح الانقسام الذي وقع بين كلٍ من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، حتى وصل الأمر بينهم إلى القتال، ووصف بعضهم البعض بالكفار، وأصبح الوضع بينهما في توتر وعِراك دائم.

وأصبحت محافظة البيضاء بدولة ليبيا هي الملاذ ومأوى عناصر "القاعدة" و"داعش" المنسحبين من شمال وجنوب البلاد، وهذا الذي زاد من وتيرة التنافس بين التنظيمين، وضاعف من حدة الاحتكاك بينهما هناك.

وانفجرت المواجهات بين "القاعدة" و"داعش" مع التقدم الميداني الذي حققته قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية في محافظة البيضاء مؤخرًا كان سبب قوي أيضًا، وهذا اتضح بعدما ظهر عماد عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان عابد العناني، الذى سبق أن جسد شخصيته عابد عنانى فى الجزء الأول من "الاختيار"، حيث رفض مبايعة تنظيم الدولة وأفتى له مفتي الجماعة بعدم الانضمام لداعش، خاصًة أنهم كفرة ولا يجوز الانضمام شرعًا إليهم.


مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

البيضاء ليبيا القاعدة داعش الاختيار 2

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

ماهي شروط إخراج وموعد زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» تجيب

ارتفاع كبير.. كورونا حول العالم: 155.8 مليون إصابة و3.2 مليون وفاة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

الحكومة تحذّر: قد نلجأ لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة

فلسطين: استشهاد طفل وإصابة واعتقال 13 شابًا بنابلس وحى الشيخ جراح

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟