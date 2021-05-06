عراك دائم بـ«البيضاء».. ما سبب اشتباكات «القاعدة» و«داعش» في ليبيا؟

وثقت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار2" مشاهد توضح الانقسام الذي وقع بين كلٍ من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، حتى وصل الأمر بينهم إلى القتال، ووصف بعضهم البعض بالكفار، وأصبح الوضع بينهما في توتر وعِراك دائم.

وأصبحت محافظة البيضاء بدولة ليبيا هي الملاذ ومأوى عناصر "القاعدة" و"داعش" المنسحبين من شمال وجنوب البلاد، وهذا الذي زاد من وتيرة التنافس بين التنظيمين، وضاعف من حدة الاحتكاك بينهما هناك.

وانفجرت المواجهات بين "القاعدة" و"داعش" مع التقدم الميداني الذي حققته قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية في محافظة البيضاء مؤخرًا كان سبب قوي أيضًا، وهذا اتضح بعدما ظهر عماد عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان عابد العناني، الذى سبق أن جسد شخصيته عابد عنانى فى الجزء الأول من "الاختيار"، حيث رفض مبايعة تنظيم الدولة وأفتى له مفتي الجماعة بعدم الانضمام لداعش، خاصًة أنهم كفرة ولا يجوز الانضمام شرعًا إليهم.



مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.