الفلبين تتوقع استلام ما يصل إلى 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

تشهد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الفلبين تقدما كبيرا الشهر الجاري، حيث يحتمل أن تزيد إمدادات اللقاحات إلى حوالي ما يتراوح بين أربعة وسبعة ملايين جرعة، ومن شأن ذلك أن يعزز محاولات إعادة فتح البلاد مجددا.

وقال كارليتو جالفيز، قطب اللقاحات في البلاد، في تصريحات مسجلة متلفزة، في وقت متأخر من الأربعاء، إن البلاد يمكن أن تتسلم ما بين مليون و مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، و 3ر1 مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك الشهر الجاري من خلال منظمة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وأضاف: "يمكننا الحصول على كميات جيدة في مايو".

وذكر جالفيز الاثنين الماضي أن البلاد تتوقع تسلم حوالي أربعة ملايين جرعة من اللقاحات التي أنتجتها شركة سينوفاك الصينية ومركز جماليا الوطني الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في مايو.

وتعتمد الفلبين على اللقاحات للمساعدة في إعادة فتح اقتصادها الذي يكافح من أجل التعافي من ركود غير مسبوق شهده العام الماضي.

كما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، الأربعاء، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة موديرنا الأمريكية ضد فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال رئيس الإدارة رولاندو إنريكي دومينجو في مؤتمر صحفي -بحسب ما أوردته صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني- إن فوائد اللقاح تفوق مخاطره، ومن المقرر سريان ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ فقط خلال مدة حالة الطوارئ الصحية العامة المعلنة أو عند إصدار شهادة تسجيل المنتج.

يشار إلى أن لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين، وقد سجل فعالية بنسبة 94%، كما وافق المنظمون في الولايات المتحدة على استخدامه في حالات الطوارئ أواخر عام 2020.

اصابات كورونا في الفلبين

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 5685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و 74 ألفا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 178 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفا و800 حالة.