تقدم《الدستور》مواعيد القطارات اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث نستعرض لكم كافة مواقيت القطارات المتهجة إلى الوجه القبلى، والوجه البحرى، وفقا لآخر التحديثات، بحسب هيئة سكك حديد مصر.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

- قطار رقم ٢٠٠٨ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ١١ مساء.

- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية الأقصر، موعد قيامه الساعة ١:١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧٠ بورسعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة ٢ مساء.

- قطار رقم ٩٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ٤ مساء.

- قطار رقم ٢٠٠٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٥:١٥ مساء.

- قطار رقم ٩٩٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من الساعة ١٠ مساء.

- قطار رقم ٨٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

- قطار رقم ١٨٥ سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة ١:٤٠ مساء.

- قطار رقم ٨٧١ أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٩٧ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:٣٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٧ الأقصر القاهرة، موعد قيامه الساعة ١٠:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:١٥ مساء.

- قطار رقم ٩٨٣ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:٢٠ مساء.

مواقيت قطارات الوجه البحرى اليوم

- قطار رقم ٩٢٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤ مساء.

- قطار رقم ٩٢٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٤:١٠ مساء.

- قطار رقم ٩٢٧ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٧ مساء.

- قطار رقم ٩٣١ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٨:١٥ مساء.

- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٠:١٥ مساء.

- قطار رقم ٩٢٢ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ مساء.