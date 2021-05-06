مواعيد القطارات اليوم الخميس 6 مايو 2021
تقدم《الدستور》مواعيد القطارات اليوم الخميس 6 مايو 2021، حيث نستعرض لكم كافة مواقيت القطارات المتهجة إلى الوجه القبلى، والوجه البحرى، وفقا لآخر التحديثات، بحسب هيئة سكك حديد مصر.
مواعيد قطارات الصعيد اليوم
- قطار رقم ٢٠٠٨ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ١١ مساء.
- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية الأقصر، موعد قيامه الساعة ١:١٠ صباحا.
- قطار رقم ٩٧٠ بورسعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة ٢ مساء.
- قطار رقم ٩٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ٤ مساء.
- قطار رقم ٢٠٠٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٥:١٥ مساء.
- قطار رقم ٩٩٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من الساعة ١٠ مساء.
- قطار رقم ٨٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.
- قطار رقم ١٨٥ سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة ١:٤٠ مساء.
- قطار رقم ٨٧١ أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ صباحا.
- قطار رقم ٩٩٧ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:٣٥ صباحا.
- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا.
- قطار رقم ٩٨٧ الأقصر القاهرة، موعد قيامه الساعة ١٠:١٥ صباحا.
- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:١٥ مساء.
- قطار رقم ٩٨٣ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:٢٠ مساء.
مواقيت قطارات الوجه البحرى اليوم
- قطار رقم ٩٢٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤ مساء.
- قطار رقم ٩٢٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٤:١٠ مساء.
- قطار رقم ٩٢٧ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٧ مساء.
- قطار رقم ٩٣١ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٨:١٥ مساء.
- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٠:١٥ مساء.
- قطار رقم ٩٢٢ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ مساء.