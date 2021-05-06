نمو الناتج الصناعى للسويد فى شهر مارس الماضى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة مساء الأربعاء نمو الناتج الصناعي للبلاد خلال مارس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي سجل نموا بمعدل 5.7 % سنويا في مارس الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك في أعقاب نمو بمعدل 2.3 % خلال فبراير الماضي.

وزاد ناتج القطاع الخاص بنسبة 3.9 % سنويا بعد تراجعه بنسبة 1.5 % في فبراير الماضي، حيث جاءت المساهمة الأكبر في تحسن ناتج القطاع الخاص ككل من صناعة وسائل النقل التي سجلت نموا بمعدل 10.6 % سنويا خلال مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل الناتج الصناعي للسويد خلال مارس الماضي معدل نمو 1.1%، بعد نموه بمعدل 1% في فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير منفصل ارتفاع الطلب الصناعي في السويد في شهر مارس الماضي بنسبة 10%، بعد حساب المتغيرات الموسمية.

وزاد الطلب في السوق المحلية بنسبة 3.8 % في حين زاد الطلب من الأسواق الخارجية بنسبة 15.3 % سنويا، وفي نفس الوقت، سجل الطلب الصناعي في السويد تراجعا شهريا بنسبة 1.8 % خلال مارس الماضي.

كما أظهر تقرير ثالث لمكتب الإحصاء زيادة الإنفاق الاستهلاكي في السويد في مارس الماضي بنسبة 0.6 % شهريا وبنسبة 5% سنويا مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.الوقت نفسه سجل الطلب الصناعي في السويد تراجعا شهريا بنسبة 1.8 % خلال مارس الماضي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 14 ألفًا و950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السويد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 988 ألفًا و554 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الأربعاء - بأنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و91 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 3 ملايين و266 ألفًا و894 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء السويد.