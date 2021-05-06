وثقه «الاختيار2».. تفاصيل الهجوم على «كمين البرث» واستشهاد «المنسي»

حرص صناع مسلسل "الاختيار 2" منذ بدايته على توضيح مدى خسة وندالة جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين، وهذا ما اتضح في الحلقة 23، والتي أظهرت مدى بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهابيين للحفاظ على أرض الوطن، مع تذكير بالعملية الإرهابية التي استشهد فيها العقيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء عام 2017 أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح.

لم تختلف الصورة التي صدرها مخرج العمل بيتر ميمي عن الحقيقية، وحرص على إظهار كيف عانى جنودنا وجاهدوا في البناء، وأوضح أيضًا مدى تعاون الجميع في بنائه حتى الانتهاء منه.

هجوم البرث

هجوم البرث وقع في 7 يوليو 2017، نفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش على بعض نقاط التمركز العسكري جنوب مدينة رفح، وأسفر عن مقتل وإصابة 26 فردا من أفراد القوات المسلحة المصرية، وكان من بين القتلى الشهيد أحمد منسي، ولقي أكثر من 40 فرد من عناصر "داعش" الإرهابي مصرعهم ودُمرت 6 سيارات تابعة لهم.

طوقت بعض العناصر الإرهابية الكمين بالكامل وزرع عدد من الألغام لصد محاولات الدعم البري، وقامت عناصر الكتيبة بصد الهجوم وتبادل إطلاق النار وتمكنت من الصمود طوال 4 ساعات، تعرضت قوات الدعم التي تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة ولم تستطيع الوصول بسرعة إلى الكمين، وبعد مرور 4 ساعات وصلت وحدات الدعم الجوي وقامت بقصف العناصر مما دفعهم للتراجع والهروب.

تعد منطقة البرث بجنوب رفح نقطة أمنية هامة والتي تمثل عائقا أمام تسلل الإرهابيين، كون منطقة البرث مهمة بالنسبة لهم وتقطع طريق الإمدادات، وفشلت جميع المحاولات السابقة لاستهدافه، حيث يعتبر مربع البرث مركزا لقبيلة الترابين، وله أهمية لوجستية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، علي الطيب، طارق صبري، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.