لجنة الانتخابات بفنزويلا تعين سياسيا معارضا نائبا لرئيسها

بدأت لجنة الانتخابات الجديدة في فنزويلا عملها، بتعيين بيدرو كالزاديلا، وزير التعليم السابق في إدارة نيكولاس مادورو، رئيسا جديدا لها والبرلماني المعارض السابق إنريكي ماركيز نائبا للرئيس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تعيين تانيا داميليو رئيسة للجنة الانتخابات الوطنية، ومن المقرر أن يرأس أليكسيس كوريدور لجنة السجل المدني والانتخابي وسيرأس إنريكي ماركيز لجنة المشاركة السياسية والتمويل.

وفي وقت سابق، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتعاون واشنطن مع شركائها لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أجل "العودة السلمية إلى الديمقراطية".

وفي تصريحات مسجلة تم بثها في مؤتمر حول أمريكا اللاتينية، قال بلينكن إن "إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل انتقاد قمع حقوق الإنسان في كوبا".

وجاءت تصريحات بلينكن الصارمة بعد يوم فقط من توضيح مسؤول كبير في البيت الأبيض في مقابلة مع "رويترز" أن "الإدارة ليست في عجلة من أمرها لتخفيف العقوبات عن حكومة مادورو الاشتراكية أو القيام بلفتات رئيسية تجاه هافانا التي يحكمها الشيوعيون".

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من المقرر أن يحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في لندن في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين الماضي، أن الهدف من مشاركة بلينكن، هو وضع الأساس لقمة قادة مجموعة السبع المقرر انعقادها يونيو المقبل، إذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط للسفر إلى المملكة المتحدة في يونيو لحضور القمة في أول رحلة له خارج البلاد كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن خلال لقائه نظرائه في المملكة المتحدة ومجموعة الدول السبع، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة "كوفيد-19"، والانتعاش والنمو الاقتصادي، وسبل معالجة أزمة المناخ، وحقوق الإنسان، وضمان الأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسينن من بين قضايا أخرى.