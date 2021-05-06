الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«معجم الأسر النجدية فى الزبير» جديد دار الرافدين للباحث عبد الباسط الدرويش

معجم الأسر النجدية
معجم الأسر النجدية فى الزبير

صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتابًا جديدًا بعنوان: "معجم الأسر النجدية في الزبير"٬ من تأليف الباحث دكتور عبد الباسط الدرويش، ويقع الكتاب في 328 صفحة من القطع الوسط.

ويشير عبد الباسط الدرويش، في مقدمة كتابه "معجم الأسر النجدية في الزبير"، إلى أنه "تحتل مدينة الزبير (جنوب غربي البصرة) مكانةً مركزيّة مهمة في العراق تاريخيًا واقتصاديًا، فهي المركز الأول لإنتاج النفط في البلاد وتشتمل على عمق تاريخي مؤثّر وخصوصية اجتماعية حاسمة".

يقدّم كتاب "معجم الأسر النجدية في الزبير"٬ تصورًا ممتازًا عن تاريخ المدينة من خلال استعراض الأسر التي سكنتها عبر الحقب المتعاقبة، مبينًا الأعمال التي قدّمتها للمدينة وخاصّة إنشاء الكتاتيب والمدارس مع شرح تفصيلي لمناهجها وكوادرها التدريسيّة على مر العهود، مع عرض وافٍ للمكتبات العامّة والخاصّة والجمعيات العلميّة في المدينة ودورها في ترسيخ مكانة الزبير العلمية والثقافيّة.

وخصّ المؤلّف عبد الباسط الدرويش في كتابه "معجم الأسر النجدية في الزبير"٬ العوائل القاطنة في الزبير عناية كبيرة مركّزًا على الأسر النجديّة حيث قام بإحصاء 573 عائلة وأسرة وبيتا تعود بأصلها إلى نجد والحجاز، مستعرضًا باستفاضة موطنها جغرافياً وتاريخياً وأبرز وجهائها ورموزها وأعلامها، مارًّا على أسباب هجرتها إلى الزبير والظروف التي كابدتها، فضلاً عن الهجرات الداخلية والخارجية التي مرت عليها بسبب الحروب والكوارث التي عصفت بالبلاد.

يشكّل كتاب "معجم الأسر النجدية في الزبير"٬ موسوعة مهمّة لا غنى عنها لكل باحث ومهتم لما فيه من معلومات دقيقة وشمولية وافية جعلته وثيقة نادرة تظل المكتبة العربية في حاجة ماسّة لها.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب تاريخي آخر تحت عنوان كتاب "تل التوبة.. النبي يونس في ضـوء النصوص الدينيـّة والتاريخيــّة والمكتشفات الأثريــّة"٬ من تأليف الباحث عبدالسلام صبحي طه٬ ومراجعة عامر عبدالله الجميلي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الموقع الديني المعروف بـ "النبي يونس" بشكل أعمق من الدراسات السابقة، وقد أحاط المؤلف بتفاصيل عن المكان، بما تيسر له من وسائل وسبُل معاصرة، إحاطة القلادة بالعنق، والسوار  بالمعصم.

مشيرا في مقدمته للكتاب إلي :"أن تنفع الدراسة طلبة التاريخ والآثار والباحثين، وتوسع من دائرة معلوماتهم، وتغيّر الصورة النمطية والمشوشة عن الموقع بما تحمله من معطيات جديدة من شأنها إعمام الفائدة، والمضي باللاحق، وما إنتهى إليه الآخرون من نتائج علمية. 

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معجم الأسر النجدية في الزبير عبد الباسط الدرويش دار الرافدين للنشر الكتتاتيب البصرة

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