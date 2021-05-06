«عاوز أقابل الرسول».. أمهات الأبطال الحقيقيين لفيلم «الشهيد» يكشفون تفاصيل لحظاتهم الأخيرة

كرم منذ قليل المخرج خالد جلال ثلاثة من أمهات شهداء رجال الشرطة والجيش، في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب عرض فيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري والكاتب محمد نبيل، ضمن فعاليات المركز القومي للسينما، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ذكرى الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن.

تواصلت "الدستور" مع أمهات شهداء الوطن الثلاثة الذين تحدث عنهم المخرج عاطف شكري في الفيلم الوثائقي، وتحدثن عن كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وقصص أبطالهم الحقيقية.

والدة الشهيد عريف عماد رشدى: "ابني قال لي هموت راجل على أرض سيناء"

وتحدثت سارة داود، والدة الشهيد عريف عماد رشدي، عن جانب من حياته الإنسانية حيث قالت إنه كان شخصًا طيبًا يساعدها ويساعد والده في البيت، حيث عمل كثيرًا قبل دخوله الجيش لكي يكون سندًا لأسرته، لافتة إلى أنه كانت خدمته مع العقيد أحمد منسي الذي كان يحكي لها عنه كثيرًا، وعن وقوفه بجانبه كأخ كبير قبل استشهادهما.

وقالت إن نجلها قبل استشهاده اتصل بها هاتفيًا وأكد لها نصًا "لا تخافي عليا يا أمي فأنا عشت راجل وسأموت راجل وسأكمل خدمتي في سيناء وهذا حق بلدي علي كأي مواطن محب لها"، مؤكدة أنها كانت تتمنى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا ما قد تحقق بتكريمه لها في احتفالية كبيرة مؤخرًا، كما قالت إنها تمنت أن تقابل شيخ الأزهر أحمد الطيب بعدما قابلت البابا توضروس.

والدة الشهيد الرائد محمد أنور: "ابني مش خسارة في مصر"

وتحدثت عفاف شاش، والدة الشهيد الرائد محمد أنور وقالت، إنها سعيدة بفكرة العمل وتفاصيله وما تحدثت فيه عن نجلها، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالخوف على نجلها بعدما علمت بأن خدمته ستكون في العريش عام 2016.

وأشارت إلى أن ابنها لُقب بالشهيد الصائم حيث توفى وهو صائمًا في شهر رمضان، وقالت إنها علمت بنبأ استشهاده عبر مكالمة هاتفية قامت بها للاطمئنان عليه ليرد عليها شخص من زملائه قائلًا لها "اعتبري ابنك شهيدًا عند الله"، لتؤكد أنها وقت علمها بالخبر شعرت أنه يوم القيامة، إلا أنها تأكدت أنه في دار الحق وزاد إيمانها بقضاء الله وقدره.

وعبرت عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قام بإسنادها لحظة صعودها على مسرح تكريم نجلها، مؤكدة أن ابنها ليس خسارة في مصر وكل شباب مصر فداءا لها.

والدة المقدم شريف محمد عمر: ابني رفض نقله من سيناء وقاللي "عايز أقابل رسول الله"

وقالت إيمان غريب، والدة المقدم شريف محمد عمر، إنه كان يتمنى العمل في سيناء دفاعا عن مصر إلى أن تحقق له مع استشهاده هناك في 2016، مشيرة إلى أنه عمل في رفح ولم يخبرها في البداية لكي يطمئن قلبها عليه، وحينما عرفت طلبت منه أن ينقل لأي وحدة بعيدة عن هناك، لكنه أراد أن يخدم هناك للإتيان بحق الشهداء.

وتابعت: "نجلي قال لي نصًا إنه لن يعود من سيناء إلا وهو ملفوفًا في علم مصر حبًا في أرضها ودفاعًا عنها"، مشيرة إلى أنه وقت استشهاده قام بالاتصال بها ليخبرها بأنه سيقوم بعمل مناورة قوية وممكن أن يستشهد فيها، مطالبًا منها ألا تحزن على فراقه ومؤكدًا لها أنه يريد مقابلة محمد رسول الله في الجنة، إلا أنها لم تصدق وتستوعب ما قال حتى أتاها نبأ استشهاده.

فيلم "الشهيد" من إخراج عاطف شكري ومن تأليف محمد نبيل، وهو عمل وثائقي تمت صناعته لإعلام الجمهور جميعًا بحجم تضحيات أسر الشهداء من أجل أن تحيا مصر حياة كريمة.

وتناول الفيلم قصصًا حقيقة لأهالي الشهداء وقصص ذويهم وكيف كانت قصصهم الإنسانية وكيف كرمتهم الدولة بعد دفاعهم عن مصر وأرضها خاصة في سيناء.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض» للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية 18 شهيدا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد الإرهاب والتطرف.

يعد" الشهيد" محاولة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره، كما يقوم بالاقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد.

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء