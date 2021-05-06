الشرطة الإيرانية تحقق فى وفاة دبلوماسية سويسرية فى طهران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الشرطة تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «تحقق الشرطة حاليًا بشكل مكثف في الظروف التي أدت إلى وفاة الدبلوماسية».

وأعرب عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية السكني بطهران، والذي أدى إلى وفاتها، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تتابع القضية عن طريق الجهات المعنية.

وأضاف خطيب زاده، أن جثمان المتوفية نقل إلى الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة ليتم بعد ذلك وضعه تحت تصرف السفارة السويسرية بطهران.

ولفت إلى أن السفير السويسري التقى المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادل معهم وجهات النظر حول مختلف جوانب القضية، وقال: «إن وزارة الخارجية وفي إطار نص معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون الضروري في هذا المجال».

موسكو تنفي تبادل سجناء بين طهران وواشنطن

وعلي صعيد أخر، نفت روسيا وجود أي مشاورات بشأن إمكانية تنفيذ صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، ضمن إطار المباحثات الدولية الجارية في فيينا، الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى مقر المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء: «محتجزون أمريكيون أو إيرانيون ليسوا جزءًا من مباحثات فيينا».

وجاءت هذه التغريدة تعليقًا على تصريح المسئول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ريتشارد جولدبرج، الذي رجح إمكانية إبرام اتفاق غير رسمي ستدفع الولايات المتحدة بموجبه مقابل إفراج إيران عن الأمريكيين المحتجزين لديها، بالإضافة إلى عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان التليفزيون الإيراني الرسمي قد ذكر مؤخرًا، أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وتحرير الولايات المتحدة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، لكن كلا الدولتين نفت رسميًا لاحقًا صحة هذا الخبر.