الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6-5-2021

مواد البناء
مواد البناء

تقدم《الدستور》تقريرًا عن أسعار مواد البناء اليوم 6 مايو 2021، وتتباين أسعار مواد البناء، وهي الأسمنت والأسمنت الأبيض والحديد، بحسب سعر السوق، ونقدم لكم آخر التحديثات عن أسعار مواد البناء في تقرير يومي، وللمواطنين الذين يبحثون على مؤشر البحث جوجل، عليهم متابعة التقرير اليومي الذي ينشر على موقع 《الدستور، والذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الذي يحتاجها القارئ المصري. 

أسعار مواد البناء، اليوم الخميس، تشمل أسعار المصانع العاملة في جمهورية مصر العربية، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار مواد البناء من خلال التقرير الآتي:

آخر تحديثات أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021

 

أسعار الحديد اليوم 

- سعر طن الحديد مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع العتال ١٣٤٥٠ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن الحديد مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى. 

- سعر طن الحديد مصنع بشاى ١٣٥٠٠ جنيه مصرى. 

- سعر طن الحديد بمصنع سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت اليوم 

- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٨٥٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت الصخرة ٨٢٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت السويدى ٨٨٥ جنيهًا مصريًأ.

- سعر طن أسمنت حلوان ٨٨٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٨٩٨ جنيهًا. 

- سعر طن أسمنت العسكرى ٨٥٠ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت النصر ٨٨٥ جنيه مصرى.

سعر طن أسمنت السويس ٨٨٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٨٨ جنيهًا مصريً. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم 

سجل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في أسمنت العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض والمنيا، وحلوان.  

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