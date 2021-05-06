لجنة كندية توصى بمنح لقاح «جونسون أند جونسون» للبالغين 30 عامًا فأكثر

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتحصين ضد الأوبئة في كندا، مساء الأربعاء، بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص البالغ عمرهم 30 سنة فما فوق، وليست لديهم موانع صحية.

وأصدرت اللجنة الفيدرالية توصياتها المتعلقة بلقاح "جونسون أند جونسون" حتى وإن كانت وزارة الصحة الكندية قد منعت قبل أيام تسليم كميات من هذا اللقاح بهدف إجراء اختبارات إضافية للتحقق من جودته.

وكان من المقرر أن يبدأ توزيع هذا اللقاح على المقاطعات خلال الأسبوع الحالي، وقالت رئيسة اللجنة، الدكتورة كارولين كواش، في مؤتمر صحفي، إنها تأمل في أن يبدأ توزيعه في غضون أسبوع أو اثنين، موضحة أن "لقاح جونسون أند جونسون" أحادي الجرعة، وقد يكون هذا أكثر ملاءمة للمواطنين الذين يصعب تحديد موعد جرعة ثانية لهم.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.