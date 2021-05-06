«الصحة الكويتية» تسجيل 1451 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، مساء الأربعاء، تسجيل 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 280 ألفا 536 حالة.



وأوضح السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجیل تسع حالات وفاة، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1610، بالإضافة إلى 1512 حالة شفاء؛ لیرتفع إجمالي المتعافين إلى 264 ألفا و94 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 14ر94%.

وذكر أن عدد من یتلقى الرعاية الطبية في أقسام العنایة المركزة بلغ 205 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14 ألفا و832 حالة.



وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصیا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.



إصابات كورونا

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليون حتى الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونًا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.