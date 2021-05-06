سهر الصايغ تعلن انتهاء تصوير «الطاووس»

أعلنت الفنانة سهر الصايغ، انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسل "الطاووس"، مساء الأربعاء، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت سهر - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المخرج رؤوف عبدالعزيز سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مونتاج الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل، معربة عن سعادتها بردود فعل الجمهور على العمل.

وفي وقت سابق، أعربت الصايغ عن سعادتها بردود الفعل التي أحدثتها الحلقات الأولى من مسلسل "الطاووس"، متمنية أن تصل رسالة العمل بوضوح إلى الجمهور.

وقالت الصايغ- في تصريح صحفي - إنه بعد عرض الحلقات من مسلسل الطاووس حظيت بإشادات كثيرة، ولاقت رواجا كبيرا، حيث يعود الفضل في أي نجاح إلى مخرج العمل ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز الذي رشحها ودعمها، وحرص أن تكون إطلالتها في أحسن صورة.

وأشارت إلى الكواليس الرائعة للعمل، والحرفية العالية للمسلسل، لافتة إلى أن مفاجآت كثيرة وأحداثا مشوقة ومختلفة بكل المقاييس تنتظر الجمهور في الحلقات المقبلة مع "أمينة" وحكاياتها.

تفاصيل مسلسل الطاووس

وأوضحت أن المسلسل مكتمل العناصر، ويقدمها بشكل مختلف وجديد حيث تجسد شخصية "أمينة" التي تتعرض للاعتداء والاغتصاب من قبل مجموعة شباب أبناء أصحاب نفوذ، أثناء عملها مع صديقتها في حفل زفاف، من أجل الحصول على الأموال للإنفاق على والدها واستخراج شهادة تخرجها في الجامعة، مؤكدة أن عوامل عدة جذبتها للعمل منها أنه يناقش قضايا تهم المجتمع في إطار تشويقي.

أحداث مسلسل الطاووس

وتدور أحداث العمل حول أحد قضايا التحرش والاغتصاب، وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدللين ممن لا يحترمون القانون ويقومون بانحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع.

أبطال مسلسل الطاووس

ويشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، وسميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وفرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.