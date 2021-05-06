الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، لإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة (16 عامًا) في قرية أودلا جنوب نابلس.

وطالب "اشتية" - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من تصاعد وتيرة الجرائم اليومية، التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأراضي المحتلة.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي لوالدي الشهيد الطفل "عودة"، ولأهالي قرية أدولا عامة، بهذا الفقد الجلل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء، استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الطفل "سعيد يوسف محمد عودة 16 عامًا"، استشهد متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبه.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت جثمان الشهيد عودة من جيش الاحتلال، كما نقلت إصابة بالرصاص الحي لشاب في منطقة الظهر إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصفت حالته بالمستقرة.

وفي سياق آخر، أصيب 10 مواطنين فلسطينيين واعتقل آخران، مساء اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان - لـ"وفا" -، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على الموطنين في الحي، 6 منها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وإصابة جراء الضرب.

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