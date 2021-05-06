«تعليم أسوان» تناقش الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتورخالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بحضور كا من عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وحاتم بدرالدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأشرف الأمير مدير إدارة شئون الطلبة، وخالد عبدالله مدير إدارة الشئون القانونية، ويونس رشيد مدير إدارة المشتريات، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية، إيمان بكرى موجه أول مالى وإدارى، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

واستهل قبيصي، الاجتماع بمراجعة كافة البيانات والإحصائيات المتعلقة بطلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك الإجراءات المتبعة فى تجهيز المقار الامتحانية والكنترول، والإجراءات الاحترازية المقرر اتابعها أثناء عقد الامتحانات، وخطة سير العمل داخل إدارة شئون الطلبة والمطبعة السرية والكنترول حتى هذه اللحظة.

بعدها تطرق وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى مناقشة المشكلات التى وردت من بعض الإدارات التعليمية، والخاصة بالمقار الامتحانية الجديدة، التى وقع الاختيار عليها لبعض المدارس التى تجرى بها أعمال الصيانة الشاملة.

وأكد على عدم قبول فكرة امتحان الطلاب بمعاهد أزهرية أو جمعيات أو ما شابه، حيث إن الأماكن قد تكون غير مهيئة لاستقبال الطلاب أو قد تواجه مشكلة الأكواد التعريفية فى الكنترول، حيث لابد أن تكون اللجنة مهيئة لاستقبال الطلاب من حيث عدد الحجرات وأن تكون المقاعد مناسبة وكذلك التهوية والإضاءة...إلخ وكذلك يكون لها كود تعريف.

وأوضح أنه لذلك من الأفضل اختيار أقرب مدرسة مناسبة لمدرسة الطالب الأصلية كى يؤدى بها الامتحان، وعلى إدارة شئون الطلبة إعادة توزيع أرقام الجلوس وكذلك أعمال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وفق الخطة الجديدة للعمل، مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب وكذلك لطمأنة أولياء أمورهم.

عقب ذلك ناقش مع الحضور المستلزمات الكتابية اللازمة لكل لجنة امتحانية وكذلك اللازمة للكنترول، مؤكدًا ضرورة توافرها قبل الامتحانات بوقت كافى، مؤكدًا خلال الاجتماع من وصول كافة أوراق الإجابات إلى الإدارات التعليمية وبأعداد كافية وفق النموذج المعد لكل مادة.

وفيما يخص لجان المديرية، أكد وكيل الوزارة، أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة، من (الشئون المالية والإدارية - التوجيه المالى والإدارى - شئون الطلبة - الشئون القانونية)، لمراجعة كافة الأسماء المدونة باللجان، للتأكد من عدم تكرار الفرد فى أكثر من لجنة لمنع إزدواجية، الصرف التى تم الإشارة إليها خلال الاجتماع السابق.

وبنهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة، أن هناك اجتماعات لاحقة أيضًا للتأكد من جاهزية اللجان ومعالجة أى مشكلات طارئة، بما يضمن تأدية أبنائنا الطلاب لامتحاناتهم فى سهولة ويسر، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.