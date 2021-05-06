عرض فيلم «الشهيد» فى احتفالية إحياء ذكرى الشهداء بالقومى للسينما

انطلقت فعاليات تكريم أسر شهداء الوطن وذلك بعرض فيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري، بتواجد عدد كبير من أهالي الشهداء والمخرج خالد جلال، في احتفالية المركز القومي للسينما بإحياء ذكرى الشهداء.

وتناول الفيلم قصص حقيقة لأهالي الشهداء وقصص ذويهم وكيف كانت قصصهم الإنسانية وكيف كرمتهم الدولة بعد دفاعهم عن مصر وأرضها خاصة في سيناء.

وتحدث خلال كواليس الفيلم أمهات وأقارب الشهداء وعن تفاصيل يوم استشهادهم وكيف تأثروا بكل تفاصيل استشهادهم، حيث تواجد خلال العمل وشارك فيه كلا من سارة داود، وعفاف شاش، وإيمان غريب، وقد تم تكريمهم على تضحياتهم من أجل مصر من خلال أبناءهم، وذلك عقب تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفيلم من إخراج عاطف شكري ومن تأليف محمد نبيل، وهو عمل وثائقي تم صناعته لإعلام الجمهور جميعًا بحجم تضحيات أسر الشهداء من أجل أن تحيا مصر حياة كريمة.

وتأتي الاحتفالية ضمن فعاليات المركز القومي للسينما في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ذكرى الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن وتدعيم فكر الأجيال القادمة بأهمية دور هؤلاء الأبطال وأن يظلوا دائمآ في أذهاننا جميعآ.

يأتي ذلك ضمن احتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" ويتم خلالها عرض الفيلم التسجيلي "الشهيد" للمخرج عاطف شكري، والذي يتناول خلاله قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تتناول أحداثه كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية 18 شهيدا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد الإرهاب والتطرف.

يعد" الشهيد" محاولة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره، كما يقوم بالاقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد.

كما يتم تقديم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء، المقدم شريف محمد عمر، والرائد شرطة محمد أنور جمعة، وعريف عماد أمير رشدي.

يذكر أن الفعاليات تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء

تكريم اسر الشهداء